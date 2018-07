Lavori ristrutturazione in ex Piazza d'Armi, scoperti tre lavoratori in nero

SIRACUSA - I Carabinieri hanno scoperto tre lavoratori in nero in due aziende impegnate nei lavori per la realizzazione di una struttura nell’area demaniale dell’ex Piazza d’Armi del Castello Maniace a Siracusa. Una quindicina i dipendenti trovati. Controllate le 5 ditte che in quel momento stavano operando, la cui regolarità dal punto di vista contributivo e fiscale sarà valutata nei prossimi giorni. Due delle ditte presenti, al momento dell’accesso, stavano impiegando 3 lavoratori in nero. L'attività delle ditte è stata sospesa.

Contestate alcune irregolarità sulla sicurezza dei cantieri. Elevate sanzioni amministrative per poco meno di 14mila euro e ammende per poco più di 8 mila euro. Nei prossimi giorni saranno verificate le autorizzazioni amministrative alla base dell’opera in corso di realizzazione, l’appalto tra committente ed imprese esecutrici.