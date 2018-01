Nuovi jeans fatti con la Cimosa d'oro

ROMA, 16 GEN - Il marchio olandese specializzato in denim, Denham, che ha festeggiato i primi dieci anni a Pitti Uomo 93, per i nuovi modelli celebrativi ha scelto la Cimosa d'oro di Candiani. Il marchio fondato nel 2008, ad Amsterdam, dallo stilista britannico Jason Denham, ha presentato infatti una linea di jeans realizzati con la Cimosa d'oro di un'azienda che ha fatto la storia del denim ed è fornitore da sempre dell'etichetta olandese: Candiani Denim. Quest'ultima è un'azienda fondata nel 1938 a Robecchetto con Induno in pieno Parco del Ticino, che ha realizzato la Cimosa d'oro, una tela dedicata a due modelli iconici di Denham, il Razor e il Monroe. Grazie all'utilizzo dei suoi storici telai a navetta l'azienda ha fornito, in edizione limitata, la tela per questi jeans che presentano una cimosa dorata e che, dopo la presentazione fiorentina, verranno messi in vendita nel mondo.