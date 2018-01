Addio ad Anna Campori del Corsaro Nero

ROMA, 19 GEN - Si è spenta a 100 anni nella sua casa di Trastevere dove era nata durante il primo conflitto mondiale a Roma l'attrice Anna Campori circondata dall'affetto della sua grande famiglia. Lo annuncia all'ANSA la figlia Alessandra. Campori che ha lavorato fin da giovanissima formando un lungo sodalizio con Totò, e tanti attori e registi, ha avuto insieme al marito Pietro De Vico, morto nel 1999 un grandissimo successo come protagonista di una televisione degli anni 60 in una commedia musicale innovativa durata molto che appassionava i ragazzi ma anche gli adulti: "Giovanna, la nonna del Corsaro Nero" tanto lungo nel tempo quanto particolare, "di cui, oggi non è rimasto quasi nulla in quanto le puntate andavano in diretta", spiega Alessandra. Campori lunga carriera nel teatro di rivista cinema e Teatro, un lungo sodalizio con Totò. Ma ha lavorato con Rascel, Panelli Steno e Corbucci, Dino Risi. Nel 2013 un cammeo nel film di Daniele Lucchetti Anni Felici. I funerali Roma, il 20/1 alle 15, a San Francesco a Ripa