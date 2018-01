Una società materana acquisirà il 'Duni'

MATERA, 20 GEN - Con l'obiettivo di dotare "Matera Capitale europea della cultura 2019" di un luogo storico come il teatro Duni, che rappresenta un importante segno dell'architettura degli anni Cinquanta, si è costituita oggi nella Città dei Sassi la società "Immobiliare Investimenti srl". Lo ha reso noto Nicola Benedetto, imprenditore del settore turistico e metalmeccanico e consigliere regionale della Basilicata, che fa parte della società insieme a Nunzio Olivieri, imprenditore del settore turistico e immobiliare. L'atto, sottoscritto stamani davanti al notaio Angelo Di Sabato, è propedeutico all'acquisizione dagli attuali proprietari del teatro Duni. Dotato di 1.200 posti a sedere, il 'Duni' venne realizzato nel 1948 dall'architetto materano Ettore Stella. Sul recupero del contenitore culturale, tuttora in funzione, si sono spesi in passato il critico d'arte Vittorio Sgarbi, progettisti locali come l'architetto Luigi Acito, associazioni e movimenti di cittadini.