Dolomiti in Tv, Angela dimentica Veneto

VENEZIA, 21 GEN - Alberto Angela parla delle Dolomiti senza passare in Veneto e soprattutto senza citarlo: una 'dimenticanza' che fa scoppiare la rivolta nel Bellunese. A arrabbiarsi sono stati gli amministratori di Regione e Provincia contro la puntata di mercoledì scorso di "Meraviglie" su Ra1 che, secondo le accuse, avrebbe fatto tappa in terra dolomitica, girando tutto il servizio in provincia di Trento e con qualche citazione per Bolzano. Del Veneto non vi sarebbe alcuna traccia. "Faremo sentire le nostre ragioni al Mibact e alla Rai" minaccia l'assessore veneto al turismo Federico Caner.