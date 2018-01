Slimane direttore creativo di Celine

ROMA, 21 GEN - Hedi Slimane sarà il nuovo direttore creativo del marchio Celine (Gruppo LVMH) a partire dal mese di febbraio prossimo. Lo stilista, 49 anni, è stato il direttore creativo di Saint Laurent dal 2012 al 2016 (è lui l'autore del cambio del nome della griffe, prima era Yves). Slimane prende il posto della stilista britannica Phoebe Philo. Prima di lavorare per Saint Laurent, il designer è stato per sette anni direttore creativo di Dior Uomo. Passando a Celine, Slimane torna a lavorare per LVMH, che possiede anche la maison Dior. "Sono entusiasta di collaborare con Bernard Arnault - ha commentato lo stilista - a questa affascinante e coinvolgente missione con Celine. Con molto piacere non vedo l'ora di tornare nell'eccitante mondo della moda e del dinamismo degli atelier". Slimane dirigerà tutte le collezioni Celine, estendendo la sua guida anche alle linee uomo e fragranze.