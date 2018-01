Gucci celebra l'Anno cinese del Cane

ROMA, 22 GEN - Il Nuovo Anno cinese comincia il 16 febbraio e Gucci celebra l'Anno del Cane con una collezione ad hoc di capi e accessori speciali. I motivi con cani di Gucci per questa collezione traggono ispirazione da un cuscino che l'artista Helen Downie, nota con lo pseudonimo di Unskilled Worker, ha regalato ad Alessandro Michele, direttore creativo della maison, dove sono protagonisti Bosco e Orso, i due Boston terrier di Alessandro. I cani di Unskilled Worker spiccano su una vasta gamma di articoli creati appositamente per la collezione, che comprende 63 capi tra abbigliamento pret-à-porter donna e uomo, calzature, borse, valigie, accessori. Le immagini figurano su colorati maglioni e shorts in denim per donna, su felpe con cappuccio e bomber per uomo. I cani appaiono su zaini e borse shopping in tessuto Gucci Supreme e su pochette e portafogli in pelle a colori vivaci. Le immagini dei due cani abbelliscono inoltre sciarpe, sneakers e gioielli, mentre i loro musetti fanno capolino sui quadranti degli orologi.