A Valentino Garavani Premio per la Pace

ROMA, 20 FEB - Il Parlamento Europeo ha assegnato a Valentino Garavani il primo premio come "Uomo della Moda e della Pace". Una novità nel suo genere che sarà consegnata a Valentino Garavani oggi stesso a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. Il couturier viene premiato per la creazione dell'iconico "abito della pace" progettato nel 1991, nel periodo della Guerra del Golfo: un lungo abito bianco ricamato con la parola PACE in quattordici lingue diverse. Quel capo divenne rapidamente un messaggio universale di speranza. Il premio a Valentino esalta la moda da un punto di vista etico e sociale: la moda come portatrice di messaggi forti, sociali, sensi di significato. Questo lo spirito dietro l'evento Fashion Dresses Peace - World Conference of Women, Fashion and Design, organizzato e promosso da African Fashion Gate, che si terrà oggi nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.