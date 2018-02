Alla Scala Orphée con orchestra in palco

MILANO, 22 FEB - Il 24 febbraio debutta alla Scala di Milano l'Orphée et Euridice di Gluck, che qui non era mai andato in scena nella versione francese. Sul palco torna invece un grande beniamino del pubblico, non solo milanese, il tenore peruviano Juan Diego Florez che ha chiesto di portare al Piermarini l'allestimento del Covent Garden di Londra firmato da John Fulljames e Hofesh Shechter, che ha firmato anche la coreografia. "Abbiamo iniziato a pensare a Gluck e al suo processo per semplificare e rendere qualcosa di vero l'opera. E siccome la musica è al centro della storia - ha spiegato Fulljames - abbiamo pensato di mettere l'orchestra al centro della musica", fuori dalla buca e sul palco dove il maestro Michele Mariotti (che per la prima volta dirige l'Orphée) si trova di schiena rispetto ai cantanti (oltre a Florez, Christiane Kerg come Euridice e l'egiziana Fatma Said, ex allieva dell'accademia della Scala, nella parte di Amour).