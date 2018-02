Lucarelli, su Sky la Rocchetta Mattei

BOLOGNA, 22 FEB - Andrà in onda su Sky Arte il 26 febbraio in prima serata 'Il sogno del Conte Mattei', il filmato in cui Carlo Lucarelli racconta il castello costruito da Cesare Mattei (1809-1896) a Riola di Vergato, sull'Appennino bolognese. Una 'casa dei maghi', con strane architetture tra il castello di Disney e l'Alhambra, in cui Mattei condusse i primi studi sulla elettro omeopatia, che lo fecero diventare celebre e dove curò malati provenienti da tutta Europa, regnanti compresi, oltre ad essere citato da Dostoevskij nel libro 'I fratelli Karamazov'. Personaggio controverso, Mattei visse isolato nella sua rocchetta, con il laboratorio separato dal resto della dimora da un ponte levatoio. Una medicina misteriosa, la cui formula non è stata mai scoperta, anche dopo la morte di Mattei. Puntata speciale del ciclo 'Muse inquietanti', il filmato, a cui ha collaborato anche lo scrittore Loriano Macchiavelli, è stato realizzato da Ruvido Produzioni con il sostegno del comune di Grizzana Morandi e di Emil Banca.