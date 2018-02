Busoni e Puccini al Lirico di Cagliari

CAGLIARI, 24 FEB - "Un dittico inusuale, malizioso e nel segno della modernità". Con queste parole il giornalista e esperto di interpretazione operistica Alberto Mattioli ha presentato nel foyer del Teatro Lirico di Cagliari, la Turandot di Ferruccio Busoni e Suor Angelica di Giacomo Puccini. Le due opere, in scena da venerdì 2 all'11 marzo, danno il via alla nuova Stagione di lirica e balletto, stagione che parte con un segno più sul fronte degli abbonamenti. "La campagna è ancora in corso ma registriamo già un buon incremento rispetto ai numeri dello scorso anno - ha sottolineato il sovrintendente Claudio Orazi - l'obiettivo è raggiungere almeno gli 8000 abbonati tra operistica e sinfonica". Turandot, rarità musicale che sarà eseguita per la prima volta a Cagliari, e Suor Angelica saranno rappresentate nel nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca.