Guerra Crimea in 300 soldatini di piombo

FIRENZE, 24 FEB - Trecento figurini in piombo, completamente elaborati a mano dall'associazione fiorentina 'La Condotta', e 20 pannelli gigantografici racconteranno l'evolversi della Guerra di Crimea in una mostra allestita in occasione della 19/a edizione del concorso internazionale 'Frammenti di storia' a Calenzano (Firenze). La mostra, ospitata al 'Giardino d'inverno' il 10 e 11 marzo, racchiuderà la storia del conflitto durato dal 4 ottobre 1853 al primo febbraio 1856. Storia che verrà illustrata nell'ambito del 'Salone del soldatino'. 'Frammenti di storia' è ideato dall'associazione 'La Condotta' e realizzato e organizzato dall'associazione culturale 'Il paese dei balocchi' di Sesto Fiorentino (Firenze). Il concorso coinvolge tutti i club e associazioni italiane con partecipazioni anche straniere di creatori di soldatini con scultori e pittori. Centinaia saranno le opere esposte e raffiguranti periodi storici ben definiti come 'L'antico', 'Il medioevo', 'Napoleonico', 'Civile ed etnico' e 'Fantasy'.