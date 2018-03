Festival cinema Afro-Asia-America Latina

MILANO, 6 MAR - Ci sarà anche il drammatico documentario del regista siriano Talal Derki, Of Fathers and Sons (Grand Jury Prize al Sundance 2018), sulla quotidianità di una famiglia di combattenti di Al Qaida, tra i 60 film in calendario per la 28/a edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, a Milano dal 18 al 25 marzo. Presentato oggi, il festival ("l'unico in Italia dedicato alle cinematografie e alle culture dei tre continenti", dicono gli organizzatori) punta l'obiettivo sulla produzione più recente dei registi di quei paesi. L'edizione 2018 è dedicata al regista africano recentemente scomparso Idrissa Ouedraogo. Oltre alle proiezioni, all'auditorium San Fedele o allo Spazio Oberdan, molte altre iniziative coinvolgeranno la città, come la proposta di ospitare in casa un giovane regista in cambio di due tessere per seguire il Festival. "Non abbiamo ancora dati sull'adesione per quest'anno - hanno spiegato i promotori - ma gli scorsi anni l'iniziativa ha sempre avuto un bel riscontro".