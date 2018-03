Uffizi, campagna social saluto Primavera

FIRENZE, 19 MAR - Gli Uffizi salutano l'arrivo della primavera con una campagna fotografica su twitter e una mostra virtuale dedicata a Sandro Botticelli, del quale custodiscono il leggendario dipinto. La partenza della maratona di scatti sul social network, aperta ai follower di tutto il mondo, è fissata per il 21 marzo. Per tutta la giornata gli Uffizi invitano tutti a twittare sull'account @UffiziGalleries con l'hashtag #BotticelliSpringMarathon una foto il più possibile originale o una personale e suggestiva reinterpretazione, anche digitale, dell'opera di Botticelli conservata nel museo fiorentino. I migliori scatti, tagli prospettici, selfie, riletture, rielaborazioni, libere composizioni o interpretazioni dell'opera, verranno scelti per comporre una mostra virtuale, 'Con la Primavera negli occhi...', che sarà pubblicata sul sito ufficiale www.uffizi.it. La campagna per Botticelli sarà sostenuta dalle altre grandi gallerie internazionali come Louvre, Prado, National Gallery, Hermitage, Museo Puškin.