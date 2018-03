Moda: al via casting Elite Model Look

MILANO, 22 MAR - Età compresa tra i 14 e i 22 anni, altezza minima di 172 cm per lei e 183 cm per lui: questi i requisiti minimi per partecipare alle selezioni di Elite Model Look Italia, il famoso contest internazionale di model scouting, grazie al quale hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti del momento, come Vittoria Ceretti (Elite Model Look Italia 2012). Tra aprile e luglio i model manager di Elite incontreranno gli aspiranti top model nel corso di cinque tappe: la prima è prevista il 18 aprile al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Nel corso dei casting, saranno selezionati i semifinalisti per il casting nazionale del 18 luglio a Milano. Al termine della giornata verranno selezionati i due vincitori, che rappresenteranno a fine anno l'Italia alla 35esima Elite Model Look World Final.