Ryder e Olsen in video femminista H&M

MILANO, 22 MAR - Winona Ryder e Elizabeth Olsen sono le protagoniste del video tutto al femminile di H&M per la collezione primavera 2018. Girato a Buenos Aires, il video inizia in un locale, da dove parte una manifestazione - di sole donne - che si riversa in strada. Insieme alle due attrici, anche le modelle Andreea Diaconu, Anna Ewers, Imaan Hammam e Naomi Shimada, e la cantante e cantautrice Andrea Valle. "Questa campagna - dice Winona Ryder - celebra davvero le donne, in un modo veramente autentico che apprezzo moltissimo. A mio avviso, è un'iniziativa di vero rinnovamento, molto attuale. Una celebrazione delle donne, per le donne". "È stata una grande emozione far parte della campagna primavera di H&M a Buenos Aires e, cosa ancora più importante, trovarsi insieme a un cast di donne eccezionali e meravigliose. È stata un'esperienza profondamente stimolante" aggiunge Elizabeth Olsen.