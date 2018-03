Carlo Alberto Terranova torna con spose

ROMA, 22 MAR - Dopo un periodo di pausa torna sul palcoscenico della moda Carlo Alberto Terranova, il delfino del sarto napoletano Fausto Sarli scomparso nel 2010 a Roma che aveva scelto come sede del suo atelier di alta moda. Terranova torna con una capsule di abiti da sposa realizzata per il marchio Olympia Bridal, che presenterà la sua nuova collezione tra poco in occasione della Rome Bridal Week, in programma alla Fiera di Roma dal 24 al 26 marzo. Carlo Alberto Terranova torna nel mondo della sposa prèt à porter con il nuovo marchio "Sarli New Land", inaugurando una capsule collection di sette abiti disegnati appositamente per Olympia. Come suggeriva il maestro Sarli "cercare l'eleganza nella semplicità" si traduce in sette abiti che utilizzano i tessuti più leggeri, merletti e sete impalpabili, giocando con piccoli e preziosi ricami, drappeggi e mille pieghe che parlano di alta sartoria.