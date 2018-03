La nuova maglietta è green e antismog

ROMA, 23 MAR - Dna Italiano e anima green per RepAir la T-shirt genderless che contribuisce ad avere aria più pulita attorno. A lanciarla è il marchio Kloters. La nuova frontiera della moda sostenibile è una maglia in cotone, prodotta in Italia, che "pulisce" l'aria utilizzando un inserto di "The Breath", materiale brevettato e certificato secondo standard Iso, Anasi/Aham AC-1-2002, in grado di trattenere al suo interno sostanze inquinanti, batteri e cattivi odori. RepAir agisce grazie all'inserto del tessuto the Breath in una tasca che disgrega e cattura le molecole inquinanti presenti nell'atmosfera. Test di laboratorio sull'aria hanno dimostrato la T-shirt abbatte lo smog di due auto all'anno per ogni persona che la indossa. Il sistema the Breath è composto da due strati esterni stampabili, in tessuto idrorepellente con proprietà battericide, antimuffa e antiodore e uno intermedio in fibra adsorbente carbonica con nano molecole, capace di assorbire e disgregare le micro particelle inquinanti presenti.