Applausi per Angius a Cagliari

CAGLIARI, 24 MAR - Una serata dedicata a Stravinsky, Berg e Cajkovskij con un'ottima esecuzione dell'Orchestra del Teatro Lirico sotto la direzione del maestro Marco Angius. Successo ieri sera al Lirico di Cagliari per il sesto appuntamento con la Stagione concertistica. Il pubblico ha accolto con prolungati applausi il debutto sul podio del teatro cagliaritano di Angius, fama internazionale e origini sarde (il nonno era di Bonorva). Il maestro, tra i maggiori interpreti del repertorio contemporaneo, ha accompagnato un pubblico attento in un affascinante percorso dal primo Novecento a ritroso nel tempo, in un itinerario musicale dalla Russia all'Austria e ritorno. Il pubblico si è fatto condurre tra le atmosfere create dagli archi, protagonisti di due lavori molto importanti della primavera del 900: L'Apollon Musagète di Igor Stravinsky, i Tre pezzi dalla Lyrische Suite di Alban Berg. La serata si è chiusa con la Suite n.4 in Sol maggiore "Mozartiana" op. 61 di Cajkovskij.