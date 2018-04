Emone, a Torino Antigone in napoletano

TORINO, 19 APR - Va in scena al Teatro Gobetti di Torino nel cartellone del Teatro Stabile, dal 24 al 29 aprile, un nuova produzione, 'Emone' di Antonio Piccolo, regia di Raffaele di Florio. Un'opera di teatro classico pensato per parlare all'uomo contemporaneo riproponendo il mito di Antigone da un punto di vista nuovo, quello di Emone, figlio di Creonte e promesso sposo dell'eroina di Sofocle. Con alcune varianti che riguardano, tra l'altro, i rapporti tra Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso Emone. Un'originale rappresentazione del mito sofocleo che attraversa tutti i generi teatrali, dalla commedia alla farsa, alla tragedia, in un dialetto napoletano che mescola alto e basso, registri letterari e popolari, lirismo e comicità. 'Emone', prima opera teatrale di Antonio Piccolo, è il testo vincitore nel 2016 del Premio per la Nuova Drammaturgia Italiana promosso da Fondazione Platea, e sostenuto da Compagnia di San Paolo e Giulio Einaudi Editore. E' coprodotto con il Teatro Stabile di Napoli e il Teatro di Roma.