A teatro, Vacis, Latella, Petri

ROMA, 23 MAG - L'Italia di ''Cuore/Tenebra. Migrazioni tra De Amicis e Conrad'' secondo Gabriele Vacis a Torino e il progetto ''Santa Estasi'' sulla saga degli Atridi con la regia di Antonio Latella, a Milano; Lino Guanciale ne ''La classe operaia va in paradiso'' di Elio Petri, quarant'anni dopo, e l'''Otello'' Rom da Shakespeare per Ilaria Testoni, entrambi a Roma; fino a ''BU21'' dell'inglese Stuart Slade che apre la XXIII Rassegna di drammaturgia contemporanea dello Stabile di Genova: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.