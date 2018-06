Bolle, porto giovani fuori dal virtuale

MILANO, 5 GIU - "Ho sempre pensato, e chi mi conosce lo sa bene, di portare la danza fuori dai teatri in mezzo alla città e alla gente". Lo ha detto Roberto Bolle lanciando a Milano On Dance, sette giorni dedicati alla danza che coinvolgeranno l'intera città dall'11 al 17 giugno. "È un progetto in cui voglio coinvolgere soprattutto i giovani, ora più che mai, perché stanno troppo immersi nel virtuale" ha detto l'etoile. On Dance si aprirà con un grande evento al Castello Sforzesco e si chiuderà con una festa all'Arco della Pace. Sono previsti spettacoli, workshop gratuiti di danza classica, corsi accademici, laboratori, mostre, flash mob. Tra gli altri luoghi coinvolti il Teatro degli Arcimboldi, l'università Bicocca, la stazione centrale. "Sono sicuro che milanesi e turisti si lasceranno travolgere da questa festa" ha detto il sindaco Beppe Sala. "In pochi mesi abbiamo messo in piedi tutto questo: Milano - ha aggiunto - è una città che davanti una buona idea si attiva immediatamente e siamo stati subito pronti".