Da Andreozzi a Oppini al De Servi

ROMA, 20 GIU - - I ragazzi problematici di Operazione Balena di Marco Simeoli e le difficoltà di coppia e integrazione di Segreti e Cipolle in un condominio a piazza Vittorio di Monica Lugini e Paolo Pioppini. E poi le Prestazioni straordinarie del nuovo spettacolo di Michela Andreozzi con la regia di Massimiliano Vado o il Call Center 3.0 di Franco Oppini e Milena Miconi. Tra risate, riflessioni e temi sociali, è la nuova stagione del Teatro de' Servi, che fino al 21/6 si racconta al pubblico in scena con i trailer show del 2018-2019. In tutto 12 titoli, da settembre a giugno, cui per la prima volta si aggiunge una stagione in coproduzione con il Teatro dell'Orologio con altri 10 appuntamenti di nuova drammaturgia. ''Teniamo alla tradizione - dice il direttore artistico Stefano Marafante - ma sappiamo che non ci si può fermare. Il pubblico vuole sempre di più e accettiamo la sfida''. In cartellone anche le eroine della San Lorenzo del '43 di Pane, latte e lacrime di Cristiana Vaccaro, Miglior Commedia RomaComicOff 2017