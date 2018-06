Da Cina a Islam, Fashion week a Torino

TORINO, 21 GIU - Dalla Cina alla moda islamica del Modest fashion, passando per Sud Africa, Stati Uniti, Irlanda, Indonesia, senza dimenticare l'Italia e il territorio torinese. Arrivano da tutto il mondo gli stilisti che dal 27 giugno al 3 luglio saranno nel capoluogo piemontese, all'ex Borsa Valori, per la 3/a Torino Fashion Week, organizzata dall'associazione TMODA e patrocinata dal Comune. Protagonisti saranno stilisti emergenti torinesi, italiani e stranieri, alcuni dei quali famosi nel proprio paese d'origine ma non all'estero, che avranno a Torino una vetrina internazionale. Per l'occasione oltre 80 stilisti firmano una capsule collection che punta su ricerca estetica e stilistica, impiego di materiali inediti o animal free e sull'arte come espressione di moda. Presente anche una delegazione di 20 stilisti dal Sud Africa e special guest, Hussain Harba con le borse Mini-Home. Iin passerella gli stilisti selezionati da Cna Federmoda e la chiusura è affidata al diciassettenne torinese Lorenzo Ferrarotto.