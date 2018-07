Trieste Film Festival, Goti presidente

TRIESTE, 13 LUG - Monica Goti è la nuova presidente dell'associazione culturale Alpe Adria Cinema, che cura e organizza il Trieste Film Festival, appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale, co-diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo. Goti Succede a Cristina Sain, che ha retto l'incarico per più di vent'anni e che aveva iniziato con la fondatrice della manifestazione triestina, Annamaria Percavassi. E' laureata in Scienze Politiche e ha collaborato per più di 10 anni con la Mostra del Cinema di Venezia. Ha iniziato a lavorare per il festival triestino nel 2005 come responsabile della programmazione e nel 2015 è stata eletta vice-presidente. Del nuovo direttivo di Alpe Adria Cinema fanno parte Thanos Anastoupoulos, Tiziana Ciancetta, Evelyn Dewald, Fabrizio Grosoli, Tiziana Oselladore e Nicoletta Romeo. (ANSA).