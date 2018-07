Eletti vincitori Elite Model Look Italia

MILANO, 19 LUG - Beatrice Gasparini e Alberto Boschetti sono i vincitori del concorso Elite Model Look Italia, la cui finale si è tenuta ieri a Milano. Beatrice ha 16 anni, viene dal Padovano e studia all'Istituto Tecnico Turistico di Treviso. Ama fare immersioni, ha il brevetto di sub e le piacerebbe diventare una biologa marina. Alberto ha 19 anni, è nato e vive a Rimini, frequenta Scienze Politiche all'Università di Bologna. Gioca a tennis ma sogna di fare sci a livello agonistico. I due vincitori rappresenteranno l'Italia alla finale mondiale del contest, la Elite Model Look World Final - che quest'anno celebra il suo 35/o anniversario - durante la quale si riuniranno i direttori delle agenzie del Gruppo per decidere chi entrerà a far parte del network internazionale di Elite, sulle orme di icone come Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio e Gisele Bündchen. In Italia, sempre grazie al concorso, hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti del momento come Vittoria Ceretti.