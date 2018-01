Giovinazzi tra campioni volante Aci

ROMA, 16 GEN - Ultimi preparativi in corso per la Premiazione dei Campioni del Volante 2017, la giornata che l'Automobile Club d'Italia dedicherà venerdì 19 gennaio, al Monza Eni Circuit, ai migliori protagonisti della stagione agonistica delle quattro ruote appena conclusa. Nel pomeriggio dalle 14, motori accesi nel tempio italiano della velocità con le inedite sfide tra i campioni tricolori su un tracciato ricavato all'interno della pista che ospita il Gran Premio d'Italia di F.1. La sorpresa più attesa sarà la consegna dei volanti d'Oro, d'Argento e di Bronzo a personaggi autori di particolari successi. Tra gli ospiti spiccano naturalmente alcune presenze annunciate, come quella della Scuderia Ferrari F.1 con il pilota Antonio Giovinazzi, i driver del Cavallino Alessandro Pierguidi Campione Mondiale Endurance, e Giancarlo Fisichella sempre in primo piano nelle gare di durata. Ci sarà anche l'ing. Giampaolo Dallara