Mutko, circa 200 russi a Pyeongchang

MOSCA, 22 GEN - "Circa 200 atleti russi faranno parte della lista finale dei partecipanti ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang": lo ha dichiarato il vice premier russo Vitali Mutko, citato dalla Tass. "La lista preliminare - ha spiegato - si componeva di 358 persone: sono gli atleti che si erano qualificati o rientravano nelle quote delle federazioni. Noi ci rendiamo conto che in questa lista ci sono sportivi che non corrispondono ai nuovi criteri, e supponiamo che il numero base degli sportivi sarà inferiore. Siamo pronti a questo e supponiamo che la squadra si comporrà piu' o meno di 200 persone". Mutko, ex ministro dello Sport, è stato bandito a vita dai Giochi olimpici dal Cio e per il coinvolgimento nello scandalo del doping di Stato. La Russia è stata esclusa dalle Olimpiadi invernali del 2018, ma i singoli atleti che risulteranno negativi ai test potranno partecipare a titolo individuale.