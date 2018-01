Nba, Lebron James record, 30mila punti

ROMA, 24 GEN - Un posto fra i grandi. Lebron James ha toccato la soglia dei 30mila punti in carriera,il più giovane di sempre a riuscirci ed è entrato nella leggenda dei grandi. Per ora è al 7/o posto. Notte da favola in Nba per il gigante dei Cleveland Cavaliers, anche se la sua prodezza non ha salvato il suo team dalla sconfitta nella gara contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 114-102. Per i vicecampioni del grande basket americano è la decima caduta nelle ultime 13 gare, una crisi che sembra infinita nonostante il suo grande marcatore (28 punti stanotte). Serata negativa e apertura ufficiale della crisi anche per i Boston Celtics, caduti di misura per 108-107 in casa dei Los Angeles Lakers. Per Boston è la quarta sconfitta consecutiva, una striscia negativa che potrebbe costare la vetta della classifica, alla quale si avvicina sempre più Toronto Raptors. Da segnalare infine il successo dei Golden State Warriors sui New York Knicks per 123-112. In testa alle classifiche sempre Boston e Golden State.