Nba,Lebron James 7/o marcatore di sempre

ROMA, 24 GEN - Un record per entrare nella storia del grande basket americano, ma soprattutto un record che potrà ancora essere ampiamente migliorato. Nella partita di questa notte in Nba fra Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, infatti il re dei marcatori Lebron James ha messo a segno 28 punti, superando così la fatidica soglia dei 30.mila punti in carriera. Traguardo notevole al quale sono arrivati soltanto sei altri grandi campioni prima di lui. In vetta a questa speciale classifica di marcatori c'è Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti), seguito da Karl Malone (36.928), poi Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) e Dirk Nowitzki (30.808). Lebron James con i suoi 33 anni è il più giovane di sempre ad aver raggiunto questo traguardo, generalmente ottenuto a fine carriera o quasi. Per il bomber dei Cleveland quindi la salita di qualche gradino è ancora possibile.