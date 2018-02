Mesiti campione mondiale box thailandese

FIUMICINO, 19 FEB - Italia sul tetto del mondo della Muay Thai, la box thailandese. A Marina di Carrara il 19enne di Fiumicino (Roma) Federico Mesiti, è infatti diventato Campione del mondo, aggiudicandosi il Wtka Unified World Championships nella K1 light contact, categoria -75 kg. "Sono felicissimo - racconta Federico Mesiti, classe '99 - Per me è il coronamento di un sogno. Non ci credo ancora, è un'emozione indescrivibile. Rappresentare la propria città e la propria palestra nel mondo è un peso non indifferente. Sono felice di aver regalato una gioia. Voglio ringraziare di cuore il mio insegnante, Enzo Morelli, socio fondatore del mio team Never Give Up e la palestra Happysport dove mi alleno".