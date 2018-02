Giochi: la gioia di Dorothea Wierer

PYEONGCHANG, 20 FEB - "Sono felice per tutta la squadra. Vincere la staffetta mista è ancora più bello. Ci alleniamo insieme e viviamo come una famiglia, siamo una bella squadra e abbiamo creato un bel clima tra di noi". Dorothea Wierer commenta a caldo la conquista della medaglia di bronzo da parte della staffetta mista azzurra di biathlon ai giochi olimpici di PyeongChang. "I tedeschi potevano evitare di fare ricorso - ha aggiunto - non è stato un bel gesto". Dominik Windisch ha raccontato così la volata finale che ha portato l'Italia sul terzo gradino del podio: "E' stato tutto molto veloce, arrivavo dalla discesa ed ero davanti al tedesco, ho scelto una linea e non ho danneggiato la sua sciata. Ho combattuto fino al traguardo ma non è bastato e abbiamo dovuto aspettare la decisione dei giudici per gioire".