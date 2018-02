Calcio Catania, Lo Monaco convoca la stampa per fare chiarezza sul caso Lucarelli

CATANIA - Non è cambiato nulla. Nel senso che in casa Catania il tecnico Lucarelli – che sembrava sul punto di essere allontanato e poi è è stato confermato al suo posto – ha diretto una seduta doppia di allenamento e la squadra è rimasta in ritiro nonostante il turno di riposo imposto dalla mancata ammissione in C della Vibonese. I calciatori hanno curato parte fisica e forza funzionale.

Domani, giovedì, alle 17 ecco che l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco romperà il silenzio e ha indetto una conferenza stampa per spiegare i particolari (e i motivi) che hanno portato la società alla conferma della guida toscana che i tifosi hanno fortemente criticato fin dal 2-2 interno con il Cosenza. Più che mai dopo la sconfitta patita a Monopoli (5-0) domenica scorsa.



Approfondimenti sul giornale in edicola

oppure acquista qui una copia digitale