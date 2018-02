Nuoto: Magnini, mi sento ancora capitano

MILANO, 22 FEB - Filippo Magnini, dopo il ritiro, si sente ancora "il capitano-non giocatore" della Nazionale di nuoto e aspetta un incontro con Coni e Fin per trovare eventualmente un ruolo istituzionale per il futuro: "Ancora oggi ricevo molti messaggi e telefonate dai ragazzi della squadra - ha rivelato - che mi chiedono consigli, sono ancora il loro capitano-non giocatore. Penso di poter portare l'esperienza che ho maturato in tutti questi anni, so infondere tranquillità alla squadra e gestire le tensioni". Magnini, protagonista - al Samsung District - della presentazione di QuickDrive, designa Nicolò Martinenghi come l'astro nascente del nuoto italiano: "Abbiamo un buon ricambio generazionale ma Martinenghi a 18 anni ha già fatto tempi per vincere medaglie ai Mondiali. Lui su di tutti è il futuro del nostro nuoto". Magnini fa i complimenti alla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di PyeongChang: "Ori e medaglie sono una vittoria per tutta l'Italia, non capisco le distinzioni che si stanno facendo tra uomini e donne".