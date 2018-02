Nba, vola Golden State, ko Clippers

ROMA, 23 FEB - Ritorna la Nba dopo le emozioni dell'All Star Game, e subito sono fuochi d'artificio. Steph Curry piazza 44 punti e trascina i campioni in carica di Golden State alla vittoria 134-127 sui Los Angeles Clippers. Bene in campo anche Danilo Gallinari, che ha trovato 15 punti non sufficienti per arginare lo strapotere dei rivali che si confermano in vetta alla classifica della Western Conference. Ancora una sconfitta per i Cleveland Cavaliers, oramai in caduta libera, sconfitti questa notte per 110-103 dai Washington Wizards che li hanno anche raggiunti al terzo posto in classifica. Successo al suono della sirena per Philadelphia, la nuova formazione di Marco Belinelli, andato a segno soltanto con 5 punti. I suoi però hanno vinto 116-115 contro i Chicago Bulls. Miglior marcatore per i vincitori è stato Simmons, 30 punti. Nelle altre gare della notte, da segnalare la vittoria esterna degli Hornets sul campo dei Brooklyn Nets per 111-96, e quella casalinga di Oklahoma su Sacramanto per 110-107.