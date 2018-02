'Scommesso su risultato a doppia cifra'

FIRENZE, 23 FEB - Le dieci medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, sono un "bottino importante. Abbiamo scommesso insieme al presidente Malagò di arrivare in doppia cifra, ci siamo arrivati e ora ci auguriamo, in questa coda finale, di avere qualche altro successo. È stata una bella soddisfazione, è stata un'olimpiade importante". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti, intervistato da Rtv38, rispondendo al giornalista che gli chiedeva un commento sul fatto che siano state le donne a portare i migliori risultati in questi giochi. "Le nostre ragazze si sono fatte valere - ha sottolineato - Noi abbiamo parlato di donne, di atlete, di sport e maternità, perché abbiamo inserito un fondo dedicato alle atlete in maternità. Troppo spesso la maternità e lo sport a livello agonistico non poteva essere visto come un qualcosa che andava dalla stessa parte, nella stessa direzione".