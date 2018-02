Bayern a bocca asciutta, ma guida a +20

ROMA, 24 FEB - Il Bayern Monaco, dopo avere seppellito di gol il Besiktas in Champions League, nell'andata degli ottavi, si è inceppato. Poco male, perché il vantaggio sul Borussia Dortmund secondo in classifica è ancora incolmabile: 20 punti. Nell'Allianz arena finisce 0-0 con l'Hertha Berlino, che ha retto l'impatto con i quasi certi futuri campioni della Bundesliga. La squadra di Jupp Heynckes dispone di un bottino di 60 punti, il Borussia Dortmund è a 40, ma dovrà giocare domani alle 20,30 in casa contro l'Augusta. Fra le altre squadre di vertice, oggi ha frenato l'Eintracht Francoforte (fermo a 39 punti): 1-0 sul campo dello Stoccarda di Mario Gomez, rimasto a bocca asciutta. Il Bayer Leverkusen (punti 38) giocherà domani alle 15,30 in casa contro lo Schalke 04 (37), infine il Lipsia (38) se la dovrà vedere - sempre domani - in casa contro il Colonia.