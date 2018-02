Spagna: poker R. Madrid contro l'Alaves

ROMA, 24 FEB - Il Real Madrid cala il poker, nell'anticipo della 25/a giornata della Liga, battendo in casa (4-0 appunto) il sorprendente Alaves. Una vittoria griffata Cristiano Ronaldo, che apre le marcature al 44' e poi realizza il 3-0 al 16' della ripresa, dopo che Gareth Bale aveva segnato il momentaneo 2-0 al 1' del secondo tempo. Nel finale Benzema (molto fischiato dai tifosi) fa poker su rigore al 90', completando l'opera della BBC. La squadra di Zinedine Zidane mette in cassaforte il terzo posto in classifica, portandosi a 51 punti, ossia a +5 sul Valencia - che domani giocherà alle 18,30 in casa contro la Real Sociedad - ma anche a -4 dall'Atletico Madrid, di scena sempre domani a Siviglia, contro la squadra guidata da Montella (alle 20,45). Stasera alle 20,45 toccherà al Barcellona, in casa contro il Girona.