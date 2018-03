Mondiali: Fifa, a Russia 2018 con la Var

BOGOTA', 16 MAR - Ora è ufficiale: la Var sarà utilizzata ai mondiali di Russia 2018. dopo il via libera dell'International board due settimane fa, il comitato esecutivo della Fifa, riunito a Bogotà, in Colombia ha approvato la decisione. L'arbitro - è stato deciso - potrà ricorrere alla Var solo in quattro casi: per decidere se convalidare un gol; per attribuire un cartellino rosso; per analizzare un'azione potenzialmente da calcio di rigore e infine, per correggere un errore di identificazione di un giocatore sanzionato. "Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con la Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione", ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino. ''Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito", ha aggiunto.