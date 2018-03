Montella, un sogno allenare Nazionale

ROMA, 19 MAR - ''Per un allenatore italiano allenare la Nazionale è un sogno, se mi capiterà, se un giorno succederà mi piacerebbe, ma ad oggi mi sembra molto distante la possibilità''. Il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, spalanca le porte alla possibilità di allenare la Nazionale italiana che venerdì in amichevole incontrerà l'Argentina in amichevole anche se la ritiene una prospettiva ancora lontana dal potersi realizzare. ''Sono felice per la convocazione di Cutrone in Nazionale - aggiunge ai microfoni di Radio Anch'io lo sport l'ex tecnico del Milan - abbiamo lavorato tanto su lui, ha grande voglia di migliorarsi in ogni momento dell'allenamento e questo lo porterà lontano. Rappresenta il futuro della Nazionale''.