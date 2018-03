Presentato a Milano MotorLegendFestival

ROMA, 20 MAR - Si è svolta oggi nella prestigiosa cornice del Pirelli HangarBicocca a Milano la conferenza stampa di presentazione del MotorLegendFestival 2018, in programma all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 20 al 22 aprile. Erano presenti i testimonial dell'evento Giacomo Agostini, Riccardo Patrese e Arturo Merzario, l'organizzatore Vito Piarulli e il managing director Andrea Gallignani. Nel corso dell'incontro con la stampa sono state evidenziate le caratteristiche di una manifestazione unica nel panorama motoristico italiano. "Spesso ci chiediamo come mai all'estero ci siano 130.000 persone in eventi come quello di Goodwood, dove non ci sono gare autentiche. Grazie al MotorLegendFestival - ha detto Agostini - al suo ricco programma, mi auguro che finalmente anche in Italia si comprenda l'importanza di cosa siano state le moto e le auto della nostra epoca. Sono poi legatissimo a Imola. Il vecchio circuito per me era una sorta di piccolo Tourist Trophy''