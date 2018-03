Insigne, guardiamo avanti con fiducia

ROMA, 23 MAR - "Sono davvero dispiaciuto, per il gol mancato e per il risultato che non è del tutto giusto'': così ai microfoni della Rai Lorenzo Insigne commenta la sconfitta dell'Italia nell'amichevole con l' Argentina. ''Hanno grandi campioni - le sue parole - ma siamo più volte riusciti a metterli in difficoltà. Dobbiamo guardare avanti con fiducia".