Germania: niente Brasile per Emre Can

ROMA, 24 MAR - Dopo Muller e Ozil, esentati dall'impegni in quanto secondo il ct Loew "hanno bisogno di rifiatare", la Germania perde un altro pezzo in vista della sfida di martedì prossimo a Berlino contro il Brasile. Non ci sarà infatti Emre Can, rimandato a casa dai medici in quanto ancora alle prese con problemi alla schiena. Lo ha annunciato la federcalcio tedesca su Twitter.