Ruggeri, Messi pensi al Mondiale

ROMA, 19 APR - L'ex difensore argentino Oscar Ruggeri ha chiesto a Leo Messi di smettere di giocare con il Barcellona e di concentrarsi sui Mondiali in Russia. "Messi non dovrebbe giocare più con il Barça e concentrarsi invece sulla Coppa del mondo". Ruggeri sostiene: "Pensate che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Messi può chiamare il presidente di Barcellona e dire "questa è la 'mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla Nazionale". L'ex Real Madrid ha chiesto a Messi di pensare alla preparazione, come fece lui con l'Argentina che poi avrebbe vinto la Coppa del mondo del 1986, in Messico: "Già 65 giorni prima dell'inizio dei Mondiali ci siamo concentrati sul torneo: eravamo già tutti insieme per preparare l'avventura in Messico". Ruggeri dice che Messi dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle. "Dovrei chiamare Sampaoli e dirgli che deve concentrarsi solo sull'Argentina e la Coppa del mondo", aggiunge Ruggeri.