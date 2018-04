Snai: MotoGp, Marquez favorito in Texas

ROMA, 19 APR - Marc Marquez ha sempre conquistato la pole position e vinto la gara nelle cinque precedenti edizioni del Gp delle Americhe classe MotoGp. Lo spagnolo è quindi favorito d'obbligo per l'appuntamento del week-end in Texas, con quota fissa Snai a 1,60 sia sulla pole sia sulla vittoria. Valentino Rossi, che l'anno scorso arrivò secondo, è dato a 10,00 per la pole e a 7,00 per il trionfo nel Gp. Alta anche la quota per il successo di Andrea Dovizioso, sfidante ufficiale di Marquez nella lotta per il titolo, dato a 8,00 assieme a Maverick Vinales. L'altro pilota della Ducati, Jorge Lorenzo, si gioca invece a 15.