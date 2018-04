Milan 2/5 assemblea cambio bond Elliott

MILANO, 23 APR - E' convocata per mercoledì 2 maggio alle 15 l'assemblea degli azionisti del Milan, chiamata fra l'altro a discutere la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro. Come rende noto la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta dello sport, all'ordine del giorno dell'assemblea che andrà in scena a Casa Milan, ci sono anche le modifiche dell'articolo 5 dello statuto del club per "eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni", e "al fine di prevedere azioni nominative non rappresentate da certificati azionari". E' prevista anche la modifica dell'articolo 11 dello statuto "al fine di eliminare la previsione del preventivo deposito o esibizione dei certificati azionari e disciplinare le modalità per l'intervento in assemblea".