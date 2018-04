Al Tardini in campo le glorie del Parma

PARMA, 23 APR - All'inizio era una delle tante pagine social dedicata al calcio di un tempo, in particolare degli anni Novanta, ora diventa realtà con una partita di calcio. Dall'unione degli amici della pagina facebook 'Operazione Nostalgia' e dal Club Ambassador del Parma Calcio 1913 Hernan Crespo è nato l'evento 'Serie A. Operazione Nostalgia', una partita di calcio che il prossimo 23 giugno al Tardini vedrà sfidarsi vecchie glorie del massimo campionato italiano degli anni Novanta da una parte e Crociati dall'altra. "Parma Legends nasce per rappresentare il desiderio della città di rivedere quelli che ci hanno fatto sognare. Certo avremo un'altra forma fisica, ma la tecnica non mancherà perché quella non te la scordi. Progetti come questi qui mancano, si fanno in tutto il mondo, per me sarà bello tornare al Tardini, giocare con la maglia del Parma e i vecchi compagni", ha detto Crespo. Tra chi ha accettato l'invito, Hubner, Chevanton, Taglialatela e Andrè Cruz.