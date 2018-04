F1: Vettel,Ricciardo? Non posso aiutarlo

ROMA, 26 APR - "Ricciardo? "Non so come mi vedrei di nuovo come suo compagno di squadra. Io non posso aiutarlo, dato che starà a lui, nel caso, firmare". Queste le parole del ferrarista Sebastian Vettel interrogato a Baku sul futuro del pilota australiano. "Di Daniel ho buoni ricordi - ha aggiunto il tedesco ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo corso assieme in Red Bull, in un anno complicato per me. Per il resto che devo dire? Corre bene, ha vinto in Cina".