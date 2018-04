Inter-Juve, verso il tutto esaurito

MILANO, 26 APR - San Siro viaggia verso il tutto esaurito per sabato sera. Inter-Juventus infatti dovrebbe registrare il sold out anche nel settore ospiti, con la possibilità di registrare il nuovo record d'incasso nella storia della Serie A. Il club nerazzurro infatti spera di superare i 4.8 milioni di euro incassati nello scorso mese di ottobre per il derby contro il Milan. Top secret intanto la coreografia preparata dalla Curva Nord che si preannuncia imponente: un accesso laterale alla curva infatti rimarrà chiuso per tutto il prepartita per "esigenze di coreografia", come scrive sul proprio sito la Nord. La scorsa stagione avevano lavorato allo striscione nerazzurro circa 100 bambini. Prima della partita verranno anche celebrati quattro pilastri della Grande Inter: Gianfranco Bedin, Aristide Guarnieri, Sandro Mazzola e Mario Corso riceveranno un premio da Francesco Toldo, responsabile di Inter Forever.