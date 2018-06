Calcio, per il Catania un poker di nomi per la panchina

Il cerchio si restringe. Diversi allenatori hanno già trovato una sistemazione per il prossimo campionato e Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, si affretta a tornare al Village di Torre del Grifo dove domani pomeriggio con inizio alle 15 terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Finiscono così i giorni della meditazione per i dirigenti rossazzurri chiamati a trovare al più presto una sicura guida tecnica per il Catania che l’anno prossimo non potrà fallire il ritorno in Serie B e su questo riteniamo che si sia tutti d’accordo, proprietà del Catania compresa.

Lo Monaco da quel che s’intuisce da un comunicato stampa diffuso dal Catania Calcio, farà un bilancio della stagione appena conclusa - situazione patrimoniale in particolare - e, quindi, parlerà del futuro. Che tutti immaginiamo ambizioso, perché se la promozione per il Catania quest’anno era un quasi obbligo, nel prossimo sarà un vero obbligo senza se e ma....

Il primo passo da compiere è la scelta dell’allenatore ma sembra da escludere che già domani pomeriggio l’amministrazione delegato si presenti davanti ai giornalisti con colui che subentrerà al posto di Cristiano Lucarelli del quale dopo quella tristissima domenica 10 maggio non si hanno più notizie: sul tecnico livornese circolano tante voci come quella che sarà il nuovo tecnico di Pescara o Sambenedettese, ma a questo punto meglio pensare ai fatti di casa nostra augurando al buon Cristiano un futuro ricco di soddisfazioni facendo tesoro pure della sua doppia esperienza in Sicilia.

Sparito dalla lista dei probabili futuri tecnici - ma era veramente una suggestione o meglio un sogno irrealizzabile - il nome di Pasquale Marino che l’amico nonché concittadino Guido Angelozzi, neo direttore sportivo dello Spezia in Serie B, s’è portato con sé nella squadra ligure, da ieri Lo Monaco e il direttore sportivo Christian Argurio hanno accelerato. Gianluca Grassadonia, Massimo Drago, Andrea Sottil e Pasquale Padalino sembrano i maggiori candidati a sedere sulla panchina rossazzurra ma conoscendo Lo Monaco che ama e si diverte con il gioco degli indovinelli, potrebbe in questo fine settimana spuntare un nome nuovo, il classico insospettabile. A Lo Monaco piace fra l’altro Boscaglia.

LA VERITA’ SU BRAGLIA. Pierino dopo la strameritata promozione in B con il Cosenza, si sta concedendo una meritata pausa e dopo i festeggiamenti in Municipio nella città calabrese, si sta riposando e ha staccato il cellulare ma tra Braglia e il Cosenza al momento c’è sì un accordo di massimo ma l’ex centrocampista del Catania anni ‘80 non ha ancora firmato il rinnovo del contratto aspettando di conoscere il piano di rafforzamento della squadra. Anche noi riteniamo che alla fine Braglia resterà al Cosenza, ma va precisato che ancora non è stato messo nero su bianco tanto è vero che nelle ultime ore è stato avvicinato dall’Entella che vorrebbe l’allenatore artefice del ritorno dei calabresi in Serie B dopo 15 anni.

I GIOCATORI. Qui il discorso si fa più complicato perché occorrerà agire insieme con il nuovo allenatore. Sulla carta c’è una lunga lista di partenti. Chi andrà via di sicuro e sembra che oggi firmerà un accordo biennale con la Salernitana, è Andrea Mazzarani, poi a seguire ci saranno gli altri a cominciare da Antonio Porcino e Francesco Ripa ma su questo aspettiamo di sentire domani Pietro Lo Monaco. Di sicuro sarà l’estate dei saluti e sono poche le pedine inamovibili primo fra tutti capitan Biagianti e il portiere Misseri. C’è poi Lodi che ha detto che resterà solo a determinate condizioni altrimenti potrà prendere in seria considerazione le proposte da alcuni club di serie B e addirittura di A che francamente non sappiamo quali siano.... Comunque sempre meglio un Lodi in più.... Per il resto aspettiamo domani....